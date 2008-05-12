Что положено молодому специалисту?

Кто избавит от блох?

<DIV><STRONG>Жителей нашего блохи уже достали, как в прямом, так и в переносном смысле. Если мы заходим в подвал и потом возвращаемся домой, то приходится чесать ноги не только взрослым, но и детям. Как-то надо принимать меры какие-то. В подвале у нас зоопарк. Крыс нет, мышей нет, но слизней и блох у нас столько! Ужас какой-то! Чешутся уже все... кроме ЖЭС, несмотря на то, что находится он в соседнем доме. А ведь именно он должен подать заявку на обработку подвала.</STRONG> </DIV> <DIV> </DIV> <DIV><EM>Комментирует Директор ЖЭС №44 Сергей Дроздовский:</EM> </DIV> <DIV> </DIV> <DIV>Нами была дана заявка на разовую обработку. Было обещано на этой неделе, где-то в конце недели произвести обработку этого подвала.</DIV> <DIV> </DIV> <DIV>Напомним, что блоха способна к длительному голоданию, до 18 месяцев. Так что ждать, что насекомые вымрут от жесткой диеты не приходится. Поэтому эффективность обработки зависит от ее систематичности. </DIV> <DIV> </DIV> <DIV><EM>Комментирует заведующий контрольно-методическим отделом Центра профилактической дезинфекции Виктор Ларин:</EM><BR> <BR>Увы, но большинство руководителей ЖЭС этого не понимают. Можно сказать, что только Заводской, Фрунзенский и Октябрьский район пришли к пониманию этого вопроса. Поэтому у них длительное время в течение года работаем на договорной основе. Результаты сказываются. В Партизанском районе договорные работы начнутся только с мая месяца. Жильцам же пока можно лишь посоветовать не пускать в подвал любимую пищу блох, то есть бродячих животных. И выбросить из подвала весь хлам. Ведь выплод блох происходит в почве или мусоре, а личинки питаются органическими остатками. </DIV>