Что положено молодому специалисту?

Уважаемые юристы, мой сын – молодой специалист. В этом году он оканчивает вуз и едет работать по распределению. Скажите, а теперь молодым специалистам положены подъемные? И еще: слышала, будто первые два года к заработной плате молодых специалистов должны доплачивать две базовые величины для обустройства на новом месте жительства. Это так или нет?
Комментирует юрист Екатерина Орловская:
Статьей 96 Трудового кодекса Республики Беларусь закреплены виды компенсаций в связи с переездом на работу в другую местность. Возмещаются стоимость проезда работника, расходы по провозу имущества, суточные за каждый день нахождения в пути, единовременное пособие налицо, завершившее обучение, заработная плата за дни сборов в дорогу и устройства на новом месте жительства. Законодательными актами предусмотрены и другие гарантии для молодых специалистов: по окончании обучения в учреждении образования молодым специалистам предоставляется отдых, выплачивается денежная помощь, предоставляются льготные кредиты в течение двух лет после окончания учебных заведений на приобретение домашнего имущества и товаров первой необходимости. Коллективными договорами, соглашениями предприятий, учреждений, организаций могут предусматриваться и другие виды поддержки молодых специалистов, в том числе и доплаты в размере нескольких базовых величин.