Свободный день одинокой маме

Я – мать двоих детей, в разводе. Имею несовершеннолетнюю дочь. Прежде нам на предприятии предоставлялся один день в неделю для домашних дел. Сейчас его отменили. Почему?

Согласно ст. 265 Трудового Кодекса РБ и Положению о порядке и условиях предоставления одного дополнительного свободного от работы дня в неделю матери (отцу, опекуну, попечителю), воспитывающей (воспитывающему) троих и более детей до 16 лет, ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, предоставляется дополнительный свободный день в неделю с оплатой в размере среднего заработка. Матери, воспитывающей двоих и более детей в возрасте до 16 лет, ежемесячно предоставляется один дополнительный свободный от работы день с оплатой в размере и на условиях, предусмотренных коллективным договором. Так как вы воспитываете двоих детей (если их возраст до 16 лет), наниматель может предоставлять вам один день в месяц. Но эта обязанность нанимателя должна быть предусмотрена коллективным договором.

