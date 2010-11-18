Что делать, если новая бензокосилка неисправна, а сервисный центр утверждает, что виноват покупатель?

Наталья Сергеева, Леонид Оргиш и Леонид Сипайло обратились в Общество защиты потребителя с одной и той же целью — провести экспертизу бытовой уборочной техники, купленной в магазине «Удачник». В этом магазине в абсолютно разное время Леонид Оргиш и Наталья Сергеева приобрели себе по бензокосилке, Леонид Сипайло — мотоблок. После покупки товара все столкнулись с одинаковой проблемой — техника не заводилась.

Наталья Сергеева:

После того как я привезла данный триммер, то есть бензокосилку, на свой участок, она практически не заводилась, а если и заводилась, то с первого-второго раза.

Леонид Оргиш:

В магазине «Удачник» я приобрел бензокосу. Приехал домой, стал заводить, а она не завелась.

Все дело в том, что включить и проверить бензотехнику в самом магазине продавцы отказались, поэтому о неполадках оборудования наши герои узнали уже дома, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Леонид Сипайло:

Они мне не предоставили никакой информации, вытащили в коробке, поставили — мол, забирай, не завели.

Магазин находится в жилом доме, и согласно действующему законодательству, демонстрировать работу бензотехники продавцам запрещено. Тем не менее, покупатели имеют право настаивать на проверке товара. По словам директора магазина, эта услуга оказывается клиентам, только за пределами торгового помещения. Может, продавцы не всегда доводят всю информацию до покупателей?

Сергей Кишко, директор магазина «Удачник»:

Я допускаю, что в каком-то отдельном случае продавец мог и не сказать, но при необходимости сервисный инженер либо менеджер может выехать на объект и завести технику.

Увы, никому из наших героев такую услугу не только не оказали, но и не предложили. Техника оказалась непригодной для работы, и покупателям ничего не оставалось, как обратиться в сервисный центр. Заключения специалистов удивили.

Леонид Сипайло:

Магазин обвинил меня в том, что я неправильно использовал мотоблок.

Леонид Оргиш:

Я присутствовал на этой экспертизе. Даже не разобрав стартер, они сказали, что это моя вина. В ответе мне написали, что поломка произошла из-за того, что я сто раз дергал стартер. Это же смешно!

Наталья Сергеева:

Согласно их заключению, виновата я, поскольку нарушены правила эксплуатации, масло и бензин залиты в неправильном соотношении.

Наталья была уверена, что приобрела технику с производственным браком — кстати, это подтвердил и эксперт, к которому женщина обратилась за проведением независимой экспертизы.

Владимир Волков, эксперт-автотехник ОО «Общество защиты потребителей»:

При исследовании бензинового триммера было установлено, что он вышел из строя из-за неисправности цилиндропоршневой группы. Эта неисправность была вызвана производственным дефектом. Этот дефект заключается в том, что при сборке техники не была должным образом произведена подборка цилиндра и поршня соответствующих размеров.

На независимой экспертизе Леонид Оргиш получил то же заключение, что и Наталья: в технике был выявлен производственный брак. Продавцы магазина на данное заключение отреагировали подозрительно.

Леонид Оргиш:

Продавцы позвонили мне домой и сказали, чтобы я не занимался этими экспертизами и с Обществом защиты потребителей, потому что на 90% будет моя вина в том, что бензокоса не работает.

Подобное заявление немного настораживает. Выходит, что продавцы привыкли к тому, что после исследования техники в сервисном центре покупатели в большинстве случаев получают неутешительное заключение: неправильная эксплуатация товара. Только наши герои с этим категорически не согласны.

Наталья Сергеева:

Тот факт, что нас уже трое, а может быть и больше, говорит о том, что магазин «Удачник» работает некачественно, неправдиво, недобросовестно.

Вопрос, скорее, в другом: насколько добросовестно работает сервисный центр магазина и насколько правдивы заключения специалистов?

Людмила Скрицкая, юрисконсульт ОО «Общество защиты потребителей»:

Если потребитель не согласен с заключением экспертизы продавца, он имеет право ее оспорить, то есть провести независимую экспертизу в другом экспертном учреждении. Если потребитель получил экспертизу в свою пользу, он имеет право обратиться в суд.

Все три героя нашей программы собираются отстаивать свои права в суде, и наверняка будет назначена дополнительная экспертиза. Именно она и определит, верны ли заключения специалистов сервисного центра магазина. А пока директор предприятия в досудебном порядке готов рассмотреть заключения экспертиз, проведенных независимым экспертом в Обществе защиты потребителя.

Сергей Кишко:

Если там будет объективная информация, то мы признаем. Если нет, то будем опротестовывать.

Опротестовать в суде можно всё, но при наличии веских доводов. А тем временем всем телезрителям хотелось бы напомнить: не забывайте требовать у продавца включить товар и продемонстрировать его в работе. Если вам не оказывают данную услугу, лучше отказаться от покупки, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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