Жителям четырёх таиландских провинций приказано эвакуироваться в убежища

Накаляется ситуация на границе Таиланда и Камбоджи. Жителям четырех таиландских провинций приказано эвакуироваться в убежища, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дело в том, что камбоджийские солдаты открыли огонь по сотрудникам службы безопасности Таиланда. Двое военных получили ранения. Это побудило таиландские войска отреагировать. При этом в Камбодже информацию опровергают. Напомним, после длительной эскалации конфликта между двумя странами, в июле было достигнуто перемирие. Однако, стороны его нарушали уже несколько раз.