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Жителям четырёх таиландских провинций приказано эвакуироваться в убежища

07 декабря 2025 13:41
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Накаляется ситуация на границе Таиланда и Камбоджи. Жителям четырех таиландских провинций приказано эвакуироваться в убежища, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дело в том, что камбоджийские солдаты открыли огонь по сотрудникам службы безопасности Таиланда. Двое военных получили ранения. Это побудило таиландские войска отреагировать. При этом в Камбодже информацию опровергают. Напомним, после длительной эскалации конфликта между двумя странами, в июле было достигнуто перемирие. Однако, стороны его нарушали уже несколько раз.

# Международная политика

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