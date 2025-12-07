В Польше витают непраздничные настроения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большинство жителей страны признались, что для них Рождество и Новый год – скорее испытания, чем радость.

На фоне подорожания продуктов поляки вынуждены отказывать себе в покупках. При этом в правительстве страны заявили, что продовольственная корзина подешевела почти на 150 злотых. Однако по словам аналитиков, в статистический набор не включили многие продукты. По факту, большинство товаров увеличилось в цене на 8-10 %.

Бюджеты семей скуднеют и на фоне растущих увольнений в Польше. Непраздничное настроение вызывает и утвержденный бюджет страны на 2026 год, с дефицитом в 300 миллиардов злотых. По мнению экономистов, это грозит сокращением средств на здравоохранение и социальную поддержку, что ударит и по потребителям.