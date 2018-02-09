Прямой эфир

Жители Латвии вышли на марш протеста: люди требуют вернуть им право на русскоязычное образование

09 февраля 2018 12:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Латвии. Жители Латвии вышли на марш протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ . Вокруг здания парламента собрались десятки демонстрантов, которые требуют вернуть им право на русскоязычное образование.

Накануне сейм принял законопроект, в соответствии с которым все школы страны должны перейти на латышский язык. В пользу документа высказались 66 депутатов, против – 21. Теперь он поступит на рассмотрение спецкомиссии, а потом – президента, однако это лишь формальность. Данную реформу недовольные граждане назвали национальным геноцидом и ущемлением нацменьшинств.

# Массовые беспорядки # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Рио-де-Жанейро готовятся к карнавалу. Как будут обеспечивать безопасность во время праздника?
09 февраля 2018 12:21

В Рио-де-Жанейро готовятся к карнавалу. Как будут обеспечивать безопасность во время праздника?

На Украину обрушились сильные снегопады, 152 населённых пункта остались без электроснабжения
09 февраля 2018 10:27

На Украину обрушились сильные снегопады, 152 населённых пункта остались без электроснабжения

Во Владивостоке более 100 тысяч жителей остались без воды из-за прорыва водопровода
09 февраля 2018 09:15

Во Владивостоке более 100 тысяч жителей остались без воды из-за прорыва водопровода