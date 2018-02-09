Жители Латвии вышли на марш протеста: люди требуют вернуть им право на русскоязычное образование

Новости Латвии. Жители Латвии вышли на марш протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ . Вокруг здания парламента собрались десятки демонстрантов, которые требуют вернуть им право на русскоязычное образование.

Накануне сейм принял законопроект, в соответствии с которым все школы страны должны перейти на латышский язык. В пользу документа высказались 66 депутатов, против – 21. Теперь он поступит на рассмотрение спецкомиссии, а потом – президента, однако это лишь формальность. Данную реформу недовольные граждане назвали национальным геноцидом и ущемлением нацменьшинств.