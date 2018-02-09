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На Украину обрушились сильные снегопады, 152 населённых пункта остались без электроснабжения

09 февраля 2018 10:27
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Новости Украины. Штормовое предупреждение объявлено в нескольких областях Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На страну обрушились снегопады.

На Украину обрушились сильные снегопады, 152 населённых пункта остались без электроснабжения-1

Из-за сильного обледенения закрывают автотрассы. К расчистке дорог от осадков привлечены более 2000 человек и сотни единиц спецтехники.

Сильный ветер спровоцировал аварийные отключения на электростанциях, в результате без электроснабжения остались жители 152 населенных пунктов. Бригады облэнерго уже приступили к работе.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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