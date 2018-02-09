На Украину обрушились сильные снегопады, 152 населённых пункта остались без электроснабжения

Новости Украины. Штормовое предупреждение объявлено в нескольких областях Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На страну обрушились снегопады.

Из-за сильного обледенения закрывают автотрассы. К расчистке дорог от осадков привлечены более 2000 человек и сотни единиц спецтехники.

Сильный ветер спровоцировал аварийные отключения на электростанциях, в результате без электроснабжения остались жители 152 населенных пунктов. Бригады облэнерго уже приступили к работе.