Во Владивостоке более 100 тысяч жителей остались без воды из-за прорыва водопровода

Новости России. Более 100 тысяч жителей Владивостока остались без воды из-за прорыва водопровода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На месте ЧП уже работают ремонтные бригады.

Сколько времени потребуется на устранение последствий, неизвестно. Труба пролегает на глубине пяти метров, и добраться до нее в это время года с помощью обычной техники не получится. Задействованы экскаваторы с гидромолотами, которые разбивают почву.

Специалистам предстоит оценить масштаб аварии и заменить поврежденный участок. Ко всем социально-значимым объектам уже организовали подвоз воды.