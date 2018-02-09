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Во Владивостоке более 100 тысяч жителей остались без воды из-за прорыва водопровода

09 февраля 2018 09:15
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Новости России. Более 100 тысяч жителей Владивостока остались без воды из-за прорыва водопровода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На месте ЧП уже работают ремонтные бригады.

Во Владивостоке более 100 тысяч жителей остались без воды из-за прорыва водопровода-1

Сколько времени потребуется на устранение последствий, неизвестно. Труба пролегает на глубине пяти метров, и добраться до нее в это время года с помощью обычной техники не получится. Задействованы экскаваторы с гидромолотами, которые разбивают почву.

Специалистам предстоит оценить масштаб аварии и заменить поврежденный участок. Ко всем социально-значимым объектам уже организовали подвоз воды.

# Фотофакт # Авария

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