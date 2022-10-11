Жители Германии вышли на улицы с плакатами «Мир с Россией»

Европа по-прежнему в плену энергокризиса. Цены растут, инфляция – на этот раз в Чехии – обновляет рекорды. Граждане ждут помощи правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один из крупнейших энергоконцернов Германии повышает цены на газ для бытовых потребителей сразу на 38 %. Такое решение объясняется тем, что закупочная цена выросла в 5 раз. Это уже не первое увеличение стоимости в 2022 году – в июле цены уже пересматривали.