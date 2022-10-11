Прямой эфир

Жители Германии вышли на улицы с плакатами «Мир с Россией»

11 октября 2022 21:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Европа по-прежнему в плену энергокризиса. Цены растут, инфляция – на этот раз в Чехии – обновляет рекорды. Граждане ждут помощи правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители Германии вышли на улицы с плакатами «Мир с Россией»-1

Один из крупнейших энергоконцернов Германии повышает цены на газ для бытовых потребителей сразу на 38 %. Такое решение объясняется тем, что закупочная цена выросла в 5 раз. Это уже не первое увеличение стоимости в 2022 году – в июле цены уже пересматривали.

Жители Германии вышли на улицы с плакатами «Мир с Россией»-4

Наблюдая, к каким последствиям Германию привели последствия антироссийских санкций, жители вышли с плакатами «Мир с Россией».

# Международная политика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Британии массово увольняются медработники. Сотрудников стало меньше уже на 50 тысяч
11 октября 2022 19:17

В Британии массово увольняются медработники. Сотрудников стало меньше уже на 50 тысяч

На антиправительственных митингах в Иране погибли более 100 человек
11 октября 2022 14:04

На антиправительственных митингах в Иране погибли более 100 человек

До 40 человек возросло число жертв масштабных наводнений в Венесуэле
11 октября 2022 14:03

До 40 человек возросло число жертв масштабных наводнений в Венесуэле