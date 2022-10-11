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В Британии массово увольняются медработники. Сотрудников стало меньше уже на 50 тысяч

11 октября 2022 19:17
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Новости Великобритании. В британской сфере здравоохранения не хватает специалистов. Рост цен и последствия пандемии привели королевство к самому значительному кадровому кризису за 10 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Британии массово увольняются медработники. Сотрудников стало меньше уже на 50 тысяч-1

Медработники рассчитывают на большую оплату труда, но, не дождавшись ее, увольняются из медучреждений. За свои нынешние зарплаты покрывать коммунальные счета люди не в силах. Поэтому решение о смене работы, можно сказать, вынужденное. В 2022 году в стране число сотрудников в медицинской отрасли сократилось на 50 тысяч человек. При этом более 150 тысяч рабочих мест остаются вакантными.  

# Экономический кризис # Новости Великобритании # Фотофакт

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