В Британии массово увольняются медработники. Сотрудников стало меньше уже на 50 тысяч

Новости Великобритании. В британской сфере здравоохранения не хватает специалистов. Рост цен и последствия пандемии привели королевство к самому значительному кадровому кризису за 10 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Медработники рассчитывают на большую оплату труда, но, не дождавшись ее, увольняются из медучреждений. За свои нынешние зарплаты покрывать коммунальные счета люди не в силах. Поэтому решение о смене работы, можно сказать, вынужденное. В 2022 году в стране число сотрудников в медицинской отрасли сократилось на 50 тысяч человек. При этом более 150 тысяч рабочих мест остаются вакантными.