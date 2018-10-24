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Жители Афин требуют убрать базы НАТО из страны

24 октября 2018 13:54
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Новости Греции. На антинатовский митинг вышли жители Афин и других крупных городов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Жители Афин требуют убрать базы НАТО из страны-1

Протестующие требуют выдворить из страны все базы Североатлантического альянса и США. Организатором акций выступила Коммунистическая партия Греции. Активисты манифеста утверждают, что рассчитывать на укрепление безопасности с помощью «таких баз смерти - недальновидно и ошибочно».

# Забастовка # Фотофакт

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