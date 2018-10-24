Тысячи мексиканцев эвакуировали из-за приближающегося урагана «Уилла»

Новости Мексики. Ураган «Уилла» достиг территории Мексики. Сейчас он находится в 80 километрах от города Масатлан и в 20 километрах от береговой линии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Мексики. Ураган «Уилла» достиг территории Мексики. Сейчас он находится в 80 километрах от города Масатлан и в 20 километрах от береговой линии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Скорость ветра внутри воронки достигает 240 км/ч. В связи с угрозой на тихоокеанском побережье эвакуировали тысячи человек. Ранее власти страны объявили чрезвычайную ситуацию на территории почти 20 муниципалитетов в двух штатах.