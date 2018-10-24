Ещё 800 человек заразились корью в Украине

Только за последнюю неделю около 800 человек были заражены этим вирусом. А с начала 2018 года – более 30 тысяч граждан пострадали, почти 20 погибли. Больше всего среди заболевших – детей.

Корь в 2018 году добралась и до нашей страны, однако благодаря вакцинации, серьезных последствий удалось избежать.