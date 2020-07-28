Жертвами урагана «Ханна» в Мексике стали 4 человека, жители массово покидают свои дома

Новости Мексики. Четыре человека стали первыми жертвами урагана «Ханна», который обрушился на северо-восток Мексики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один из погибших утонул, не сумев выбраться из дома, еще один скончался от удара тока. В США ураган разрушил участок стены на границе с Мексикой

Стихия принесла с собой ливни, которые спровоцировали масштабные подтопления в регионах. Размыты десятки километров дорог. В некоторых населенных пунктах наблюдаются перебои в подаче электричества. Свыше тысячи жителей вынуждены покидать свои дома и искать безопасные места для жизни.