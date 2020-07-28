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Жертвами урагана «Ханна» в Мексике стали 4 человека, жители массово покидают свои дома

28 июля 2020 07:47
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Новости Мексики. Четыре человека стали первыми жертвами урагана «Ханна», который обрушился на северо-восток Мексики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один из погибших утонул, не сумев выбраться из дома, еще один скончался от удара тока.

В США ураган разрушил участок стены на границе с Мексикой

Жертвами урагана «Ханна» в Мексике стали 4 человека, жители массово покидают свои дома-1

Жертвами урагана «Ханна» в Мексике стали 4 человека, жители массово покидают свои дома-3

Стихия принесла с собой ливни, которые спровоцировали масштабные подтопления в регионах. Размыты десятки километров дорог. В некоторых населенных пунктах наблюдаются перебои в подаче электричества. Свыше тысячи жителей вынуждены покидать свои дома и искать безопасные места для жизни.

Жертвами урагана «Ханна» в Мексике стали 4 человека, жители массово покидают свои дома-6

Жертвами урагана «Ханна» в Мексике стали 4 человека, жители массово покидают свои дома-8

По данным метеорологов, шторм постепенно ослабевает и сейчас находится в районе двух центральных мексиканских штатов.

# Ураганы # Фотофакт

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