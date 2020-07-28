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В Украине из-за сильных дождей затоплены десятки домов, дороги превратились в реки

28 июля 2020 06:17
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Новости Украины. Непогода в Украине. Сильные дожди обрушились на Ивано-Франковскую и Закарпатскую области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Украине из-за сильных дождей затоплены десятки домов, дороги превратились в реки-1

В Украине из-за сильных дождей затоплены десятки домов, дороги превратились в реки-3

Затоплены десятки частных домов, подворий и подвалов в многоквартирном жилье. В одном из сел Воловецкого района разрушен мост. Причиной стал резкий подъем уровня воды в горных ручьях и реках. Затруднено транспортное сообщение – дороги превратились в реки.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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