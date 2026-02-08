Бывший британский дипломат Ян Прауд в статье для Strategic Culture считает, что стремление главы Украины Владимира Зеленского встретиться с лидером РФ Владимиром Путиным связано с желанием утвердить свой статус президента страны. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, мирное соглашение может увеличить популярность Зеленского, но любое соглашение будет хуже, чем предложения 2022 года.

Ранее Кремль заявил, что готов обеспечить безопасность украинского лидера на переговорах в Москве.

В Украине выборы были отменены из-за введения военного положения, а срок правления Зеленского истек, но Киев заявляет, что он остается законным до тех пор, пока не будет выбран новый президент.

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