Здание правящей партии в Японии забросали коктейлями Молотова

В японской столице совершено нападение на штаб-квартиру правящей в стране либерально-демократической партии. 49-летний мужчина забросал здание коктейлями Молотова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На территорию офиса упали шесть бутылок с зажигательной смесью, одна из них попала в машину правоохранителей. При этом никто не пострадал, огонь был быстро потушен. После этого мужчина попытался протаранить на машине ограждение и бросил в штаб-квартиру дымовую шашку.

Полиция задержала нападавшего и сейчас выясняет его мотивы. Известно, что он тщательно готовился к своим действиям. При осмотре автомобиля злоумышленника были найдены газовые баллоны и несколько канистр с бензином.

Стоит отметить, что правящая либерально-демократической партия Японии стремительно теряет популярность из-за скандала, связанного с ее сомнительным финансированием и уклонением от уплаты налогов некоторыми ее руководителями.