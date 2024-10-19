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Здание правящей партии в Японии забросали коктейлями Молотова

19 октября 2024 08:56
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В японской столице совершено нападение на штаб-квартиру правящей в стране либерально-демократической партии. 49-летний мужчина забросал здание коктейлями Молотова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здание правящей партии в Японии забросали коктейлями Молотова-2

На территорию офиса упали шесть бутылок с зажигательной смесью, одна из них попала в машину правоохранителей. При этом никто не пострадал, огонь был быстро потушен. После этого мужчина попытался протаранить на машине ограждение и бросил в штаб-квартиру дымовую шашку. 

Полиция задержала нападавшего и сейчас выясняет его мотивы. Известно, что он тщательно готовился к своим действиям. При осмотре автомобиля злоумышленника были найдены газовые баллоны и несколько канистр с бензином. 

Стоит отметить, что правящая либерально-демократической партия Японии стремительно теряет популярность из-за скандала, связанного с ее сомнительным финансированием и уклонением от уплаты налогов некоторыми ее руководителями.

# Пожар

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