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Bloomberg: подъём цен на пшеницу в США связан с атакой ВСУ на танкер РФ

07 августа 2023 08:52
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Пшеница на чикагской бирже подорожала на два процента в понедельник, 7 августа, пишет РИА Новости со ссылкой на американское издание Bloomberg. 

Рост цен на пшеницу связывают с атакой БПЛА Вооружённых сил Украины на российский танкер Sig. На покупку пшеницы Фьючерс на сентябрь возрос в цене до шести долларов и 48 центов. В Bloomberg высказывается мнение, что сегодня украинский экспорт безопаснее, чем российский. Инцидент, произошедший с судном РФ, показывает, что ситуация в Чёрном море нестабильна. 

5 августа Службой безопасности Украины была организована атака морским дроном по танкеру Sig.

# Международная политика

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