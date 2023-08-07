Bloomberg: подъём цен на пшеницу в США связан с атакой ВСУ на танкер РФ

Пшеница на чикагской бирже подорожала на два процента в понедельник, 7 августа, пишет РИА Новости со ссылкой на американское издание Bloomberg.

Рост цен на пшеницу связывают с атакой БПЛА Вооружённых сил Украины на российский танкер Sig. На покупку пшеницы Фьючерс на сентябрь возрос в цене до шести долларов и 48 центов. В Bloomberg высказывается мнение, что сегодня украинский экспорт безопаснее, чем российский. Инцидент, произошедший с судном РФ, показывает, что ситуация в Чёрном море нестабильна.

5 августа Службой безопасности Украины была организована атака морским дроном по танкеру Sig.