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Забастовка таксистов в ЮАР переросла в массовые беспорядки и стычки с полицией

09 августа 2023 09:09
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Новости ЮАР. Пять человек погибли при столкновениях протестующих таксистов с полицией в ЮАР. Правительство страны приняло решения конфисковать маршрутки, техническое состояние которых не отвечает нормам безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Забастовка таксистов в ЮАР переросла в массовые беспорядки и стычки с полицией-1

Это вызвало возмущение водителей такси и они объявили всеобщую забастовку. Однако очень скоро стачка переросла в беспорядки. В городах начались грабежи, протестующие водители возводили на улицах баррикады, поджигали покрышки, машины и городские автобусы. На разгон митингующих были брошены усиленные наряды полиции, задержаны более 120 человек.

# Акции протеста # Новости ЮАР # Фотофакт

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