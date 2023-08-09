Забастовка таксистов в ЮАР переросла в массовые беспорядки и стычки с полицией

Новости ЮАР. Пять человек погибли при столкновениях протестующих таксистов с полицией в ЮАР. Правительство страны приняло решения конфисковать маршрутки, техническое состояние которых не отвечает нормам безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это вызвало возмущение водителей такси и они объявили всеобщую забастовку. Однако очень скоро стачка переросла в беспорядки. В городах начались грабежи, протестующие водители возводили на улицах баррикады, поджигали покрышки, машины и городские автобусы. На разгон митингующих были брошены усиленные наряды полиции, задержаны более 120 человек.