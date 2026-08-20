За последние сутки на Солнце зафиксировали 19 вспышек – это опасно?

За последние сутки на Солнце зафиксировали 19 вспышек — и среди них одну серьезную, уровня M. Таких не было уже почти три недели: последний раз вспышку этого класса наблюдали 30 июля. Об этом сообщает официальный канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Виновник – новая группа пятен под номером 4513, которая сейчас выходит с обратной стороны Солнца и уже видна с Земли на левом краю диска. Выглядит она пока скромно, но ученые допускают, что это лишь верхушка айсберга. Пятна рождаются глубоко внутри Солнца, на глубине около 200 тысяч километров, и лишь потом поднимаются на поверхность – так что основная часть этой группы может стать видна позже.

Большинство специалистов сходятся во мнении, что активный центр проходит через пик и дальше усиливаться вряд ли будет. Но окончательные выводы делать рано – нужно подождать, пока пятна полностью выйдут на видимую сторону. Наша планета уже пару дней находится в потоке солнечного ветра с повышенной скоростью и температурой, но к нему адаптировалась – геомагнитных возмущений нет почти 20 часов. Отдельные всплески возможны до пятницы, а к выходным космическая погода должна вернуться в норму: и по количеству вспышек, и по геомагнитной активности.

Фото: pinterest.