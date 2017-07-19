За пользование инфраструктурой в ряде регионов России с туристов будут взимать плату с мая 2018 года

Новости России. Госдума России приняла закон о курортном сборе. Документ предусматривает взимание с туристов платы за пользование инфраструктурой в ряде регионов. Правда, оплачивать его начнут лишь с мая 2018 года.
Новости России. Госдума России приняла закон о курортном сборе. Документ предусматривает взимание с туристов платы за пользование инфраструктурой в ряде регионов. Правда, оплачивать его начнут лишь с мая 2018 года.
У закона немало противников. Многие уверены, что подобные меры отпугнут туристов с российских курортов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.