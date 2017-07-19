Прямой эфир

Госдума единогласно проголосовала за то, чтобы лишать террористов гражданства

19 июля 2017 11:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Госдума России приняла закон о лишении гражданства террористов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь об иностранцах, осужденных по террористическим и экстремистским статьям. «За» проголосовали абсолютно все депутаты.

Далее документ должен получить одобрение Совета Федерации и президента России.

Госдума единогласно проголосовала за то, чтобы лишать террористов гражданства-1

Законопроект о лишении гражданства внесли в Госдуму после апрельского теракта в Санкт-Петербурге.

Напоминаем, что выходец из Кыргызстана тогда устроил самоподрыв на перегоне между двумя станциями. Жертвами трагедии стали 16 человек. Самого террориста лишили гражданства уже посмертно за то, что он представил ложные сведения при получении российского паспорта.

# Фотофакт # Терроризм

Другие новости рубрики

Все новости
Видеофакт: в Чили после дождей зацвела пустыня Атакама
19 июля 2017 10:59

Видеофакт: в Чили после дождей зацвела пустыня Атакама

Британские офтальмологи достали из глаза пенсионерки 27 слоев контактных линз
19 июля 2017 10:54

Британские офтальмологи достали из глаза пенсионерки 27 слоев контактных линз

Видеофакт: в Лондоне четверо неизвестных ограбили Porsche, стоящий в пробке
19 июля 2017 08:43

Видеофакт: в Лондоне четверо неизвестных ограбили Porsche, стоящий в пробке