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Украинские беспилотники атаковали Крым: 11 БПЛА уничтожены

24 июля 2023 06:29
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Свыше десятка украинских беспилотных летательных аппаратов нейтрализованы силами РФ в небе над Крымом. Об этом проинформировал глава республики Сергей Аксенов, сообщает РИА Новости.

БПЛА сбиты силами противовоздушной обороны и подавлены средствами РЭП. Сообщается, что в Джанкойском районе зафиксировано попадание в объект, где хранились боеприпасы. В Кировском районе в результате падения обломков БПЛА поврежден частный дом. Информация о пострадавших не приводится.

Аксенов добавил, что создан оперативный штаб по ликвидации последствий атаки украинских беспилотников. В Джанкойском районе в целях безопасности перекрыто движение по ж/д и по трассе Джанкой–Симферополь.

# Международная политика # Сергей Аксенов

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