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WSJ: США думают над поставкой ракет ATACMS Киеву этой осенью

15 сентября 2023 14:11
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Власти США изучают вопрос о возможности передачи Украине ракет дальнего радиуса действия ATACMS осенью этого года. Об этом сообщила газета Wall Street Journal, передает РИА Новости.

По словам представителей администрации президента США Байдена, они рассматривают поставку ракет с целью усиления украинского контрнаступления. Один из факторов, побудивших пересмотреть решение – возможное сокращение запасов ракет в Украине.

Ранее в связи с поставками оружия в Украину Россия направила странам НАТО ноту, в которой заявила, что любая доставка оружия Киеву будет законной целью для России.

# Международная политика # Джо Байден

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