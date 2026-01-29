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WSJ назвала три возможных сценария развития событий в Украине в 2026 году

29 января 2026 11:07
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WSJ назвала три возможных сценария развития событий в Украине в 2026 году-0

Газета США The Wall Street Journal изложила три вероятных сценария развития ситуации вокруг Украины в 2026 году.

  • Первый сценарий – продолжение военных действий при полном отсутствии результатов в переговорах.
  • Второй сценарий – истощение ресурсов Киева и принудительные уступки, включая отказ от части территорий и ограничение армии при наличии слабых американских гарантий.
  • Третий сценарий предусматривает, что Россия может «устать» под давлением санкций.


Москва, в свою же очередь, заявляет о намерении добиваться своих целей с помощью военных и дипломатических средств и утверждает, что справляется с санкционным давлением.

Фото: изображение сгенерировано ИИ

# Международная политика

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