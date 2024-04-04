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Warner Bros. хочет перезагрузить «Матрицу» с новым режиссером и сценаристом

04 апреля 2024 09:52
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По данным The Hollywood Reporter, киностудия Warner Bros. занимается разработкой пятого эпизода культовой серии «Матрица». Об этом пишет ТАСС.

Созданием фильма будет руководить режиссер и сценарист Дрю Годдард, предложивший новую идею для продолжения франшизы. Лана Вачовски, создательница оригинального фильма, будет исполнительным продюсером. Детали сюжета и актерского состава пока не раскрываются.

Первая часть «Матрицы» увидела свет в 1999 году и завоевала сразу четыре «Оскара». Затем следовали сиквелы, а в 2021 году на экраны вышла четвертая часть – «Матрица: Воскрешение».

# Кино

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