Warner Bros. хочет перезагрузить «Матрицу» с новым режиссером и сценаристом

По данным The Hollywood Reporter, киностудия Warner Bros. занимается разработкой пятого эпизода культовой серии «Матрица». Об этом пишет ТАСС.

Созданием фильма будет руководить режиссер и сценарист Дрю Годдард, предложивший новую идею для продолжения франшизы. Лана Вачовски, создательница оригинального фильма, будет исполнительным продюсером. Детали сюжета и актерского состава пока не раскрываются.

Первая часть «Матрицы» увидела свет в 1999 году и завоевала сразу четыре «Оскара». Затем следовали сиквелы, а в 2021 году на экраны вышла четвертая часть – «Матрица: Воскрешение».