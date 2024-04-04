К главе канцелярии Дуды приставили круглосуточную охрану

Главе президентской администрации Польши Марчину Масталереку обеспечена круглосуточная охрана из-за того, что он выступает с критикой в адрес представителей оппозиции. Об этом пишет РИА Новости.

Такое решение было принято руководителем МВД, который признал, что «угроза является реальной». Масталерек не стал никак реагировать на сложившуюся ситуацию.

Средства массовой информации связывают его с высказываниями о партии «Право и справедливость» и ее руководителе Ярославе Качиньском, а также с критикой линии оппозиции по отношению к главе страны Анджею Дуде.