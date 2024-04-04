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В Германии порядка 400 полицейских проверят на причастность к экстремизму

04 апреля 2024 09:30
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Не менее 400 сотрудников немецкой полиции проверяются на предмет подозрений в правом экстремизме и убежденности в существовании теорий заговора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщил журнал Stern.

По мнению издания, фактическое количество таких сотрудников полиции может быть намного больше.

Ранее глава МВД земли Северный Рейн-Вестфалия Герберт Ройль заявил, что сотрудники правоохранительных структур, исповедующие крайние взгляды, несут угрозу для демократии и верховенства закона.

В докладе Министерства внутренних дел Германии за 2022 год указано, что 327 сотрудников полиции были подвергнуты уголовному наказанию за связи с ультраправым экстремизмом или с движением «Граждане рейха».

# Международная политика

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