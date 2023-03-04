Сильный шторм в США унёс жизни 10 человек

Новости США. 10 человек погибли при сильном шторме в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Алабаме, Миссисипи, Техасе, Арканзасе ураганный ветер, скорость которого местами достигала 120 километров в час, валил деревья, срывал крыши домов, переворачивал грузовики на дорогах и оборвал линии электропередачи. В шести штатах без электричества остались около полутора миллионов домов. Штормовой фронт принес на юг страны ливни и град, а также редкие для Калифорнии снегопады и теперь, по данным синоптиков, движется на северо-запад США.