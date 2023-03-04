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Сильный шторм в США унёс жизни 10 человек

04 марта 2023 18:54
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Новости США. 10 человек погибли при сильном шторме в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильный шторм в США унёс жизни 10 человек-1

В Алабаме, Миссисипи, Техасе, Арканзасе ураганный ветер, скорость которого местами достигала 120 километров в час, валил деревья, срывал крыши домов, переворачивал грузовики на дорогах и оборвал линии электропередачи. В шести штатах без электричества остались около полутора миллионов домов. Штормовой фронт принес на юг страны ливни и град, а также редкие для Калифорнии снегопады и теперь, по данным синоптиков, движется на северо-запад США.

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# Природные катаклизмы # Новости США # Фотофакт

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