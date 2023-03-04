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При взрыве нефтепровода в Нигерии погибли 12 человек

04 марта 2023 18:51
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Новости Нигерии. 12 человек погибли при взрыве на нефтепроводе в Нигерии. Вспыхнувший после этого сильный пожар уничтожил несколько машин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При взрыве нефтепровода в Нигерии погибли 12 человек-1

Сейчас правительственная комиссия выясняет причины ЧП. По основной версии оно произошло из-за незаконной врезки в трубопровод. Воровство нефти стало уже обычным делом в Нигерии. Методы, которые местные жители используют для этого, часто приводят к авариям, мощным пожарам и многочисленным жертвам. Так, в апреле 2022 года аналогичная катастрофа унесла жизни 100 человек.

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# Взрыв # Фотофакт

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