Во время урагана во Флориде погибли 16 человек

По американскому штату Флорида прошел ураган «Милтон», который вызвал два десятка торнадо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Данные о погибших предварительные. По информации на этот час, их 16. Оказавшимся на пути урагана жилым домам, зданиям церквей, торговым и офисным помещениям нанесены существенные повреждения. Из-за бесчисленных обрывов линий электроснабжения около 3 миллионов строений во Флориде остаются без света, а некоторые населенные пункты – и без воды.