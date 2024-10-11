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Во время урагана во Флориде погибли 16 человек

11 октября 2024 07:43
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По американскому штату Флорида прошел ураган «Милтон», который вызвал два десятка торнадо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время урагана во Флориде погибли 16 человек-2

Данные о погибших предварительные. По информации на этот час, их 16. Оказавшимся на пути урагана жилым домам, зданиям церквей, торговым и офисным помещениям нанесены существенные повреждения. Из-за бесчисленных обрывов линий электроснабжения около 3 миллионов строений во Флориде остаются без света, а некоторые населенные пункты – и без воды.

# Природные катаклизмы

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