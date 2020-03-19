На дно Марианской впадины опустят туристов

Уникальное путешествие на дно Марианской впадины, которое займет целых 8 суток, запланировано на июнь 2020 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трое участников экспедиции опустятся на глубину почти 11 тысяч метров в подводной лодке, изготовленной из титанового сплава толщиной 90 миллиметров. Туристы смогут понаблюдать за работой исследователей и, конечно, за жизнью в самом глубоком из известных на Земле океаническом желобе.