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На дно Марианской впадины опустят туристов

19 марта 2020 08:46
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Уникальное путешествие на дно Марианской впадины, которое займет целых 8 суток, запланировано на июнь 2020 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На дно Марианской впадины опустят туристов-1

Трое участников экспедиции опустятся на глубину почти 11 тысяч метров в подводной лодке, изготовленной из титанового сплава толщиной 90 миллиметров. Туристы смогут понаблюдать за работой исследователей и, конечно, за жизнью в самом глубоком из известных на Земле океаническом желобе.

На дно Марианской впадины опустят туристов-4

Приключение обойдется недешево: участникам необходимо будет заплатить от 100 до 200 тысяч долларов, то есть от 248 000 до 496 000 белорусских рублей.

# Туризм # Фотофакт

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