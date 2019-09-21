Во Владивостоке горел крупный торговый центр: названа вероятная причина пожара

Новости России. Во Владивостоке горел торговый центр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Огонь вспыхнул рано утром, когда магазины еще не работали, поэтому жертв и пострадавших удалось избежать.

Пламя быстро охватило почти все здание. Внутри частично обрушились перекрытия. Спасателям удалось локализовать пожар только спустя три часа.

По предварительным данным, причиной возгорания мог стать взрыв газового баллона в одном из кафе. Сейчас спасатели проводят разбор конструкций торгового центра. В работах участвуют около 70 сотрудников МЧС и 20 единиц техники.