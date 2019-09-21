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Во Владивостоке горел крупный торговый центр: названа вероятная причина пожара

21 сентября 2019 14:18
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Новости России. Во Владивостоке горел торговый центр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Огонь вспыхнул рано утром, когда магазины еще не работали, поэтому жертв и пострадавших удалось избежать.

Во Владивостоке горел крупный торговый центр: названа вероятная причина пожара-1

Пламя быстро охватило почти все здание. Внутри частично обрушились перекрытия. Спасателям удалось локализовать пожар только спустя три часа.

По предварительным данным, причиной возгорания мог стать взрыв газового баллона в одном из кафе. Сейчас спасатели проводят разбор конструкций торгового центра. В работах участвуют около 70 сотрудников МЧС и 20 единиц техники.

Во Владивостоке горел крупный торговый центр: названа вероятная причина пожара-4

Во Владивостоке горел крупный торговый центр: названа вероятная причина пожара-6

Во Владивостоке горел крупный торговый центр: названа вероятная причина пожара-8

Во Владивостоке горел крупный торговый центр: названа вероятная причина пожара-10

Во Владивостоке горел крупный торговый центр: названа вероятная причина пожара-12

Во Владивостоке горел крупный торговый центр: названа вероятная причина пожара-14

# Пожар # Фотофакт

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