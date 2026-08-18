Около 700 тыс. пострадавших: во Франции произошла массовая утечка личных данных из-за кибератаки

Во Франции в результате кибератаки на Главное управление государственных финансов в сеть попали личные данные около 700 тысяч жителей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хакеры могли завладеть сведениями о доходах французов, состоянии их бюджета и другой конфиденциальной информацией. Среди пострадавших – также ряд предприятий. Прокуратура Парижа ведет расследование: следователи выясняют, как действовали злоумышленники и был ли незаконный доступ к госсистеме частью подготовки тяжкого преступления.