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Во Франции прошли многочисленные манифестации против пенсионной реформы

07 ноября 2025 10:59
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Французы решили отметить 7 ноября борьбой за свои социальные права. Манифестации против непопулярной пенсионной реформы и замораживания выплат прошли не только в Париже, но и других крупных городах страны. На улицы французской столицы вышли несколько тысячи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции прошли многочисленные манифестации против пенсионной реформы-2

Они требовали отозвать скандальный законопроект и повысить нищенские выплаты, полагающиеся после выхода на заслуженный отдых. Участники акции также выразили возмущение проектом госбюджета Франции на будущий год. Главный финансовый документ страны подразумевает урезания множества социальных программ.

Во Франции прошли многочисленные манифестации против пенсионной реформы-4

У меня четверо детей, и я живу на гроши. Наш, рождественский бюджет сократился, мы уже не балуем внуков подарками, мы больше не можем себе этого позволить.

Протестная волна также охватила Лион, Марсель, Лилль, Нант и Тулузу. К слову, масштабные выступления против пенсионной реформы начались два года назад. Согласно документу, выйти на заслуженный отдых французы могут не в 62, а 64 года. Власти объяснили такой шаг нехваткой средств в бюджете на выплату пенсий. Несмотря на возмущения граждан, пенсионную реформу во Франции все же запустили.

# франция # Протесты

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