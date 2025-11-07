Во Франции прошли многочисленные манифестации против пенсионной реформы

Французы решили отметить 7 ноября борьбой за свои социальные права. Манифестации против непопулярной пенсионной реформы и замораживания выплат прошли не только в Париже, но и других крупных городах страны. На улицы французской столицы вышли несколько тысячи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они требовали отозвать скандальный законопроект и повысить нищенские выплаты, полагающиеся после выхода на заслуженный отдых. Участники акции также выразили возмущение проектом госбюджета Франции на будущий год. Главный финансовый документ страны подразумевает урезания множества социальных программ.

У меня четверо детей, и я живу на гроши. Наш, рождественский бюджет сократился, мы уже не балуем внуков подарками, мы больше не можем себе этого позволить.

Протестная волна также охватила Лион, Марсель, Лилль, Нант и Тулузу. К слову, масштабные выступления против пенсионной реформы начались два года назад. Согласно документу, выйти на заслуженный отдых французы могут не в 62, а 64 года. Власти объяснили такой шаг нехваткой средств в бюджете на выплату пенсий. Несмотря на возмущения граждан, пенсионную реформу во Франции все же запустили.