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Владимир Путин предрёк западным элитам конец «бала вампиров»

13 марта 2024 14:23
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что элитам Запада пора осознать, что «бал вампиров» подходит к концу, пишет РИА Новости.

Путин подчеркнул, что в течение нескольких столетий западные элиты «паразитировали на других народах», обеспечивая себя за счет стран и народов Африки, Азии и Латинской Америки.

Президент РФ отметил, что элиты Запада имеют сильное стремление «заморозить существующее положение, несправедливое положение вещей в международных делах», однако им пора начать понимать, что «бал вампиров заканчивается».

# Международная политика # Владимир Путин

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