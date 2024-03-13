Владимир Путин предрёк западным элитам конец «бала вампиров»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что элитам Запада пора осознать, что «бал вампиров» подходит к концу, пишет РИА Новости.

Путин подчеркнул, что в течение нескольких столетий западные элиты «паразитировали на других народах», обеспечивая себя за счет стран и народов Африки, Азии и Латинской Америки.

Президент РФ отметил, что элиты Запада имеют сильное стремление «заморозить существующее положение, несправедливое положение вещей в международных делах», однако им пора начать понимать, что «бал вампиров заканчивается».