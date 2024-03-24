Владелец «Крокуса» пообещал все восстановить

Владелец «Крокус Сити Холл» в Подмосковье заявил, что площадка будет полностью восстановлена после пятничного теракта. Об этом пишет РИА Новости.

Он уточнил, что память о жертвах, которые погибли от рук террористов будет сохранена.

Ранее в пятницу, 22 марта, ФСБ РФ сообщила, что в «Крокус Сити Холле» произошла стрельба. По последним данным погибли 133 человека. Также сообщалось , что оружие, которое использовали террористы в теракте, было заранее подготовлено в тайнике.

После теракта, преступники пытались скрыться на машине в сторону российско-украинской границы. Об этом свидетельствовали контакты на украинской стороне.