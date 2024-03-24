Сайнс выиграл гонку Формулы-1 на гран-при Австралии. Ферстаппен сошел

Испанцу Карлосу Сайнсу-младшему покорился третий этап Формулы-1 – Гран-при Австралии в Мельбурне. Это его уже третья победа в карьере. Об этом пишет РИА Новости.

Второе место занял Шарль Леклер, а третьим стал Ландо Норрис. В десятку лучших также вошли Оскар Пьястри, Серхио Перес, Фернандо Алонсо, Лэнс Стролл, Юки Цунода, Нико Хюлькенберг и Кевин Магнуссен.

Макс Ферстаппен, трехкратный чемпион Формулы-1, сошел с дистанции из-за неполадок с тормозами, что прервало его серию из девяти побед. Пилоты Mercedes Льюис Хэмилтон и Джордж Рассел тоже не смогли закончить гонку. Следующая этап Формулы-1 пройдет в Японии на трассе Сузука с 5 по 7 апреля.