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В Греции коммунисты развернули поезд с американскими танками

24 марта 2024 10:36
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Активисты греческой коммунистической партии и ее молодежного крыла преградили путь поезду, везущему американские танки из Александруполиса в Болгарию, и вынудили его вернуться. Об этом пишет РИА Новости.

Они требовали, чтобы США и НАТО покинули регион. Эшелон с танками был вынужден отступить. Коммунисты осудили преобразование Александруполиса в базу НАТО и использования порта для перевозки военной техники к границе с Болгарией.

Они также выражали недовольство тем, что правительство Греции передало украинскому государству системы вооружения. На танках была надпись «Убийцы, убирайтесь домой».

# Международная политика

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