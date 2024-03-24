В Греции коммунисты развернули поезд с американскими танками

Активисты греческой коммунистической партии и ее молодежного крыла преградили путь поезду, везущему американские танки из Александруполиса в Болгарию, и вынудили его вернуться. Об этом пишет РИА Новости.

Они требовали, чтобы США и НАТО покинули регион. Эшелон с танками был вынужден отступить. Коммунисты осудили преобразование Александруполиса в базу НАТО и использования порта для перевозки военной техники к границе с Болгарией.

Они также выражали недовольство тем, что правительство Греции передало украинскому государству системы вооружения. На танках была надпись «Убийцы, убирайтесь домой».