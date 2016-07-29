Видеофакт: ИГИЛ опубликовало видео с террористом из Франции

Новости Франции. Исламское государство опубликовало видео с террористом, который напал на церковь во Франции. Записано оно за несколько дней до этой атаки. В нём преступник угрожает лично президенту Франции Франсуа Олланду и призывает к проведению терактов.

А тем временем многие специалисты сходятся во мнении, что атаки террористов-одиночек в Германии и Франции – не более чем отвлекающий маневр, которым экстремисты хотят воспользоваться, чтобы нанести очередной удар.

Напоминаем, что в июне 2016 исламисты выложили в сеть фотографии Лондона и Вашингтона, назвав эти города приоритетными целями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.