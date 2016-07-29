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Дожди в Индии будут только набирать темп

29 июля 2016 07:32
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Новости Индии. Близка к критической ситуация в Индии, где продолжают идти мощные дожди. Погибло 10 человек. Специалисты озвучили цифру в 1,5 миллиона. Именно столько граждан страны пострадало от ливней, а вслед за ними и наводнений.

Водная стихия сравняла с землей десятки населенных пунктов. В основном это деревни и маленькие города. Ко всему прочему, в регионе ожидается сход оползней, а это ухудшит ситуацию на востоке Индии донельзя.

Кстати, синоптики сообщили о том, что дожди ещё даже не достигли своего пика: буря будет лишь усиливаться ближайшие дни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Наводнение

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