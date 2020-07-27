Верблюд прошёл 100 километров, чтобы вернуться к хозяевам, которые его продали

Новости Китая. Когда преданность не имеет границ: в Китае верблюд прошел 100 километров, чтобы вернуться домой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владельцы продали животное новым хозяевам, однако двугорбый сбежал.

Чтобы добраться до родных мест, верблюду пришлось пересечь пустыню Гоби, затем он выбрался на трассу. В пути он сильно поранился об острые камни и металлические изгороди, но продолжал идти.