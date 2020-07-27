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Верблюд прошёл 100 километров, чтобы вернуться к хозяевам, которые его продали

27 июля 2020 18:21
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Новости Китая. Когда преданность не имеет границ: в Китае верблюд прошел 100 километров, чтобы вернуться домой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Верблюд прошёл 100 километров, чтобы вернуться к хозяевам, которые его продали-1

Верблюд прошёл 100 километров, чтобы вернуться к хозяевам, которые его продали-3

Верблюд прошёл 100 километров, чтобы вернуться к хозяевам, которые его продали-5

Владельцы продали животное новым хозяевам, однако двугорбый сбежал.

Верблюд прошёл 100 километров, чтобы вернуться к хозяевам, которые его продали-8

Верблюд прошёл 100 километров, чтобы вернуться к хозяевам, которые его продали-10

Чтобы добраться до родных мест, верблюду пришлось пересечь пустыню Гоби, затем он выбрался на трассу. В пути он сильно поранился об острые камни и металлические изгороди, но продолжал идти.

Верблюд прошёл 100 километров, чтобы вернуться к хозяевам, которые его продали-13

Верблюд прошёл 100 километров, чтобы вернуться к хозяевам, которые его продали-15

Верблюд прошёл 100 километров, чтобы вернуться к хозяевам, которые его продали-17

Бывших владельцев так тронул поступок животного, что они выкупили его обратно и провели целую церемонию. Верблюда теперь никогда не продадут и не позволят ему работать.

# Домашние животные # Фотофакт

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