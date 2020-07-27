Били витрины молотками и пытались взорвать полицейский участок. В США идёт новая волна протестов

Новости США. Новая волна беспорядков захлестнула США. В Портленде городская полиция не смогла справиться с протестующими и власти привлекли военных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Новая волна беспорядков захлестнула США. В Портленде городская полиция не смогла справиться с протестующими и власти привлекли военных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ход пошли слезоточивый газ, дубинки и резиновые пули. Действия силовиков вызвали только новую вспышку волнений – тысячи людей вышли на улицы американских городов, от Нью-Йорка до Сан-Франциско.
В Лос-Анджелесе протестующие громили витрины магазинов молотками. В Окленде атаке подверглось здание суда. Дебоширы крушили витрины магазинов, машины и все, что попадалось на пути.
Один человек был застрелен в техасском Остине во время беспорядков. Около полусотни протестующих задержаны в Сиэтле.
Активисты подожгли вагончик на территории строящегося здания и пытались взорвать полицейский участок. Демонстранты забрасывали правоохранителей камнями, бутылками и файерами.
Десятки стражей порядка, которые пытались усмирить агрессивную толпу, оказались в больнице.