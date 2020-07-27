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В Болгарии прогремел взрыв на газопроводе, который соединяет страну с Грецией

27 июля 2020 14:30
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Новости Болгарии. В Болгарии прогремел взрыв на магистральном газопроводе, который соединяет эту страну с Грецией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

В Болгарии прогремел взрыв на газопроводе, который соединяет страну с Грецией-1

Однако из-за ЧП была нарушена целостность системы протяженностью 200 метров. Поставка газа в Грецию временно прекращена. Поврежденную секцию изолировали.

В Болгарии прогремел взрыв на газопроводе, который соединяет страну с Грецией-4

Точные причины взрыва только предстоит установить. Специалисты прорабатывают две версии произошедшего, однако детали пока не разглашаются.

# Взрыв # Фотофакт

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