Великобритания изменила правила въезда в страну

Новости Великобритании. С 20 мая Великобритания меняет правила въезда в страну. Для всех иностранцев отменяют бумажные миграционные карты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению властей, это позволит уменьшить очереди на пунктах контроля, а также даст возможность погранслужбам уделить больше времени людям, которые могут представлять угрозу с точки зрения нарушения миграционных правил.

Теперь часть данных, которые вносились в карты, будет собираться в электронном виде. Между тем британские профсоюзы считают, что это нововведение может ослабить контроль на границе.