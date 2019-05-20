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Великобритания изменила правила въезда в страну

20 мая 2019 14:35
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Новости Великобритании. С 20 мая Великобритания меняет правила въезда в страну. Для всех иностранцев отменяют бумажные миграционные карты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Великобритания изменила правила въезда в страну-1

По мнению властей, это позволит уменьшить очереди на пунктах контроля, а также даст возможность погранслужбам уделить больше времени людям, которые могут представлять угрозу с точки зрения нарушения миграционных правил.

Теперь часть данных, которые вносились в карты, будет собираться в электронном виде.  Между тем британские профсоюзы считают, что это нововведение может ослабить контроль на границе.

# Международная политика # Фотофакт

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