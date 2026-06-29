Видеоигры превращаются в новые пространства общения, конкурируя с соцсетями за внимание пользователей

Игровые платформы стремительно превращаются в новые пространства общения, конкурируя с традиционными социальными сетями. По данным за 2025 год, пользователи проводили в видеоиграх от часа до двух с лишним в день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И это значительно больше, чем в привычных соцсетях. Виртуальные миры становятся площадками для концертов, рекламы и взаимодействия с брендами. Компании все активнее используют игровые миры для продвижения: от полноэкранной видеорекламы с наградами за просмотр до интеграции брендов прямо в виртуальные пространства. Но вместе с ростом индустрии усиливаются и психологические риски.

Стивен Дайпьянгко, исполнительный директор консалтинговой компании:

На таких платформах можно увидеть даже выступления музыкальных групп. Например, с перфомансом приходила Билли Айлиш. В Roblox были концерты, связанные с проектами вроде K-pop Demon Hunters. Это уже не просто игры – это общение, это «тусовка» с друзьями, только в цифровом формате.