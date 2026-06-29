11 человек погибли при крушении самолета во Франции

На северо-востоке Франции произошла тяжелая авиакатастрофа. В городе Томблен разбился легкий самолет, принадлежавший парашютной школе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На северо-востоке Франции произошла тяжелая авиакатастрофа. В городе Томблен разбился легкий самолет, принадлежавший парашютной школе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Местная префектура подтверждает: погибли 11 человек – пилот и все 10 пассажиров, среди которых были пять студентов и пять инструкторов. На месте работают полиция, пожарные и следователи. Район полностью оцеплен, доступ к обломкам ограничен. По предварительным данным, самолет упал вскоре после взлета, причины аварии пока не называются.