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11 человек погибли при крушении самолета во Франции

29 июня 2026 06:55
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На северо-востоке Франции произошла тяжелая авиакатастрофа. В городе Томблен разбился легкий самолет, принадлежавший парашютной школе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

11 человек погибли при крушении самолета во Франции-2

Местная префектура подтверждает: погибли 11 человек – пилот и все 10 пассажиров, среди которых были пять студентов и пять инструкторов. На месте работают полиция, пожарные и следователи. Район полностью оцеплен, доступ к обломкам ограничен. По предварительным данным, самолет упал вскоре после взлета, причины аварии пока не называются. 

# Новости Франции

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