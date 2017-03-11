Прямой эфир

В Японии 11 марта проходят траурные церемонии в 6 годовщину трагедии на Фукусиме

11 марта 2017 11:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Японии. Япония скорбит о погибших во время землетрясения и разрушительного цунами 11 марта 2011 года. Шесть лет назад на северо-востоке страны произошло землетрясение магнитудой 9.

Его последствием стало смертельное цунами, унесшее жизни почти 16 тысяч человек.

Даже сейчас, спустя годы после трагедии, более 2,5 тысяч людей считаются пропавшими без вести. До сих пор десятки тысяч местных жителей вынуждены обитать во временном жилье – лагерях из небольших блочных домиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Япония

Другие новости рубрики

Все новости
Возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин в Азербайджане увеличен до 65 лет
10 марта 2017 13:12

Возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин в Азербайджане увеличен до 65 лет

Пожарный вертолет с иностранцами потерпел крушение в Турции: 5 человек погибли
10 марта 2017 09:43

Пожарный вертолет с иностранцами потерпел крушение в Турции: 5 человек погибли

На вокзале в Дюссельдорфе выходец из бывшей Югославии напал на людей с топором: не менее 7 человек ранены
10 марта 2017 07:20

На вокзале в Дюссельдорфе выходец из бывшей Югославии напал на людей с топором: не менее 7 человек ранены