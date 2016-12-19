В Якутии самолет совершил аварийную посадку: 16 человек в больнице в тяжелом состоянии

Новости России. Военный самолет совершил аварийную посадку в российской Якутии. На борту воздушного судна находились 39 человек. Первые данные с места событий не подтвердились – рано утром появилась информация о крушении машины. Однако все, кто был в самолете, выжили – 16 человек отправлены в больницу в тяжелом состоянии.

На эту минуту известно, что самолет совершил вынужденную посадку в 30 километрах от ближайшего аэродрома. На месте инцидента работают эксперты. Предварительно причиной аварии, скорее всего, стал человеческий фактор – пилот допустил ошибку и неправильно оценил высоту, на которой летел самолет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.