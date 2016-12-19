Из-за серьезного загрязнения воздуха в 24 городах Китая объявлен красный уровень опасности

Новости Китая. Уже 24 китайских города, включая Пекин, объявили наивысший – красный – уровень опасности. Такие серьезные меры вызваны серьезным загрязнением воздуха. Поднебесную фактически окутал смог.

В населенных пунктах закрываются школы, магазины, заметно ограничена работа транспорта, а жителям и вовсе предлагают остаться дома.

В настоящий момент уровень вредных веществ в воздухе достигает 350 микрограммов на кубический метр при норме в 25. Чтобы решить вопрос, власти потребовали от промышленных гигантов сократить выбросы в атмосферу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.