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Из-за серьезного загрязнения воздуха в 24 городах Китая объявлен красный уровень опасности

19 декабря 2016 05:49
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Новости Китая. Уже 24 китайских города, включая Пекин, объявили наивысший – красный – уровень опасности. Такие серьезные меры вызваны серьезным загрязнением воздуха. Поднебесную фактически окутал смог.

В населенных пунктах закрываются школы, магазины, заметно ограничена работа транспорта, а жителям и вовсе предлагают остаться дома.

В настоящий момент уровень вредных веществ в воздухе достигает 350 микрограммов на кубический метр при норме в 25. Чтобы решить вопрос, власти потребовали от промышленных гигантов сократить выбросы в атмосферу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экология

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